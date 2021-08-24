«Сами свозят, сами жалуются»: борьба с горами отходов на Новой Кушве в Нижнем Тагиле

«Сами свозят, сами жалуются»: борьба с горами отходов на Новой Кушве в Нижнем Тагиле
«Сами свозят, сами жалуются»: борьба с горами отходов на Новой Кушве в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:41Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Активистка из Нижнего Тагила уже несколько лет борется с несанкционированным складированием отходов в районе Новая Кушва. Председатель территориального общественного самоуправления рассказала редакции TagilCity.ru, что люди вывозят мусор на близлежащую территорию. А на местности оборудованы контейнерные площадки.

Вдоль дорог Новой Кушвы разбросаны твердые бытовые отходы, строительный мусор, кто-то свозит на обочины даже личные вещи. В кусты выброшены старые сапоги и куртка. А где-то местные жители выполнили демонтажные работы здания, а строительный мусор так и остался лежать на месте, где раньше был дом. Также среди зеленой растительности неприглядными лежат обгорелые элементы резины, пустые коробки и автомобильные покрышки.

Фото:tagilcity.ru

Валентина Харисова — председатель ТОС «Новая Кушва», она проживает в одном из домов по улице Смоленская. Неравнодушная активистка, оказывающая помощь в зачистке района, здесь живет уже не первый год и борется за чистоту на близлежащих территориях.

Валентина с переживанием рассказала корреспонденту TagilCity.ru, что контейнерные площадки установлены, емкости все пустые, мусор вывозится вовремя, а проблема заключается в том, что жители складывают отходы в кучу в непредназначенном для этого месте.

Фото:tagilcity.ru

Мусор часто поджигают, пожарные машины приезжают, тушат. Для этого специально свозят сюда коробки бумаг и сухие ветки. С жильцами близлежащих домой разговаривать нет смысла. Они сначала вывозят мусор сюда, а потом звонят и жалуются, что у нас свалка образовалась,рассказала в беседе с TagilCity.ru председатель ТОС Валентина.

Фото:tagilcity.ru

Отходы с данных контейнерных площадок вывозят сотрудники ООО «Компания «Рифей». В пресс-службе учреждения сообщили, что несанкционированные свалки в микрорайоне Новая Кушва являются систематическим явлением. В 2019 году несколько несанкционированных свалок на территории было ликвидировано региональным оператором. Оплатить работы пришлось органам местного самоуправления, поскольку по закону именно на собственниках земли лежит ответственность за санитарное благополучие микрорайона. В 2020 году очисткой обочин от навалов мусора в Новой Кушве органы местного самоуправления занимались самостоятельно.

К сожалению, очищенная территория с завидной регулярностью вновь заполняется мусором. Активисты ведут постоянную борьбу с незаконным сбросом отходов на улицах Ангарская, Монтажников, Магистральная, Решетникова, Героев Труда. Региональный оператор получив информацию о новых свалках, задействует свои рычаги — направляет официальные письма в администрацию и надзорные органы,рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ООО «Компания «Рифей».

Журналист редакции TagilCity.ru пообщался с жительницей одного из близлежащих домов по улице Смоленская. Она заявила, что в данных местах мусор складируют и проезжающие мимо машины.

Не всегда есть время, чтобы дойти до контейнерной площадки, я не раз видела, как подъезжала машина, водитель сбрасывал мусор в окно и уезжал. Наверное, это можно назвать потребительским отношением,рассказала собеседница редакции.

Пример Валентины Харисовой, которая бережно относится к своему району, не единственный в Нижнем Тагиле: многие тагильчане следят за чистотой, например, в своих садовых товариществах. Но некоторые горожане показывают и противоположный пример, засоряя территории гаражных кооперативов. До высокой экологической ответственности горожанам еще далеко, но все-таки те, кто любят свою малую родину, — есть, и своими делами они прокладывают дорогу к чистому Нижнему Тагилу.

Сюжеты:
Экология Нижнего ТагилаНижний ТагилЭксклюзив
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