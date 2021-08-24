Температурные рекорды четыре дня подряд фиксировались в Екатеринбурге

Четыре температурных рекорда установлены в Екатеринбурге с 20 по 23 августа включительно. Об этом сообщила главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко.

Так, 20 числа была зафиксирована температура 34,2 градуса, 21 числа — 35,3 градуса, 22 числа — 34,1, а 23 числа — 35,8. Эти показатели стали рекордными с 1934, 1935, 2016 и 1935 года соответственно. Синоптик отмечает, что жара скоро спадет. В ближайшие дни воздух уже не будет таким раскаленным, а местами по области пройдут кратковременные дожди с грозами, а также будет шквалистый ветер. Температура воздуха снизится до 10-15 градусов. Напомним, с 23 по 26 августа в Свердловской области объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях. Это значит, что вредные примеси будут плохо рассеиваться в воздухе.

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