Все реанимационные койки для больных COVID-19 заняты в Нижнем Тагиле

Реанимационные койки для больных коронавирусом полностью заполнены в Нижнем Тагиле. При этом около трети коек в Нижнем Тагиле, Верхней Салде, Верхней Туре и Кушве остаются свободными. В общей сложности развернуто 1060 мест.

На сегодняшний день стационары развернуты в ГБ № 1, инфекционной и психиатрической больницах, санатории «Руш». В Нижнем Тагиле и соседних городах 288 коек свободны, пишет ИА «Все Новости» со ссылкой на вице-мэра по соцполитике Валерия Сурова. По его словам, уже намечается тенденция снижения количества пациентов, которым требуется госпитализация. Еще в середине лета койки были заполнены, пациенты госпитализировались в соседние города. На данный момент большинство заболевших лечатся дома, так как переносят коронавирус в легкой форме. Напомним, коронавирусом стали болеть и дети. Некоторым из них потребовались гормональные препараты для лечения. Кроме того, врачи рассказали, какие есть противопоказания для прививки от коронавируса. О противопоказаниях к вакцинации от COVID-19 рассказали медики из Нижнего Тагила

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