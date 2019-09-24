«Новые известия» составили рейтинг регионов Кавказа и юга России по качеству медицины

Этим летом в России началась волна «итальянских забастовок» врачей. Некоторые врачи, например, в Пензе, Орле, Тольятти, Новгородской области начали выполнять работу только в рамках своих обязанностей. Также забастовка прошла в Пензе в больнице № 6. А в Нижнем Тагиле и вовсе массово уволились хирурги двух горбольниц. Среди жалоб медиков — переработки и низкие зарплаты.

После волны забастовок министр здравоохранения России Вероника Скворцова провела прямую линию, в ходе которой в основном звучал отчет об успехах российского здравоохранения, а о забастовках — ни слова. Хотя Скворцовой поступило пять тысяч вопросов.

Исследование НИ прокомментировала Лариса Попович, директор института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ. При составлении рейтинга каждому региону насчитывались штрафные и поощрительны балы, на итоговую оценку влияло соотношение негативных и позитивных оценок.

В топ самых щедрых в финансировании медицины регионов юга России и Кавказа попали Севастополь (расходы 11, 87 тысячи рублей на человека), Калмыкия (5,76), Крым (5,49), Краснодарский край (5,37) и Северная Осетия И хоть четыре из ТОП-5 регионов относятся к Южному федеральному округу, назвать победу Юга над Кавказом оглушительной нельзя: разница в финансировании не так велика.

Как отмечает Лариса Попович, есть две разные для понимания ситуации. Первая — когда пациенты понимают необходимость следить за своим здоровьем и вторая — когда врачи занимаются профилактикой и информированием населения.

Если речь идёт о том, что все деньги тратятся на строительство, как, кстати, происходит в Севастополе — там во многом финансирование здравоохранения определяется тем, что инфраструктура слабая и сейчас выстраивают сеть хороших клиник. Это одна из причин того, почему там сумма на душу населения может быть больше, чем в других регионах. Сумма финансирования складывается из нескольких источников,говорит Попович.

Она подчеркивает, что это не говорит о благополучии медицины в Севастополе, так как там годами в здравоохранении накапливались проблемы.

В топ самых скупых в здравоохранении регионов юга России и Кавказа вошли Ростовская область (2,36 тысячи рублей на человека), Волгоградская область (2,59), Республика Дагестан (2,68), Республика Ингушетия (2,79), Кабардино-Балкария (2,86). Аналогичная ситуация и с отстающими регионами: все примерно на одном уровне и в среднем лишь в два раза отстают от пятёрки лидеров.

Власти Краснодарского края, например, отчитались о внедрении в больницы современного оборудования, открытии врачебных кабинетов. Однако при удалении от туристических центров, ситуация кардинально меняется. Так, в Тихорецкой ЦРБ врачи бьют тревогу, укомплектованность штатом — 66%.

Кроме того, качество медицины зависит от количества врачей. Однако из-за нехватки кадров часто бывает лимитировано время приема и врач не может детально разобраться в проблеме.

В топ самых обеспеченных врачами регионов юга России и Кавказа вошли Северная Осетия — Алания, Республика Ингушетия, Астраханская область, Калмыкия, Кабардино-Балкария. Все пять лидеров показывают хорошие показатели обеспеченности медиками, 54 врача в Северной Осетии — это и вовсе уровень Санкт-Петербурга и Сахалина.

Наименее обеспечены врачами Чеченская Республика, Ростовская область, Ставропольский край, Краснодарский край, Дагестан.

В северо-кавказских регионах в основном девочки учатся в вузах. Здесь может быть ещё одна тема, которую мы мало обсуждаем: общий уровень образования в республиках очень разный. Тут много может быть факторов,отмечает эксперт.

Касательно зарплаты медработников: во время прямой линии Скворцова подчеркнула, что зарплата врачей первичного звена, участковых и узкой практики должна быть на уровне 170% от средней по региону, а врачей скорой помощи — не ниже 200%. Однако, как показало исследование, на юге России и Кавказе ситуация не соответствует вышесказанному.

Наиболее приближены к выполнению майского указа президента России Владимира Путина Чеченская Республика, Волгоградская область, Севастополь, Ставропольский Край, Ростовская область. В список аутсайдеров попали Ингушетия, Северная Осетия, Адыгея, Калмыкия, Кабардино-Балкария.

Низкие зарплаты медработников становятся не только проблемой здравоохранения в целом, но и могут стать толчком для преступных действий медиков. Например, в Дагестане главный врач больницы выписывал премии себе и своим приближенным на общую сумму 238 миллионов рублей.

Показателем качества медицины может служить и уровень смертности в регионе. К слову, на Кавказе смертность беспрецедентно низкая, в сравнении с другими регионами России.

В топ «живучих» регионов попали Ингушетия (3,0 показатель смертности на тысячу населения), Ставропольский край (4,2), Дагестан (4,8), Чеченская Республика (4,0), Кабардино-Балкария (7,8). Однако причины положительной статистики могут быть неочевидны. Причин может быть три — преобладание молодого населения, высокая продолжительность жизни и махинации со статистическими данными.

В топ «смертоносных» регионов попали Крым, Ростовская область, Волгоградская область, Севастополь и Адыгея.

Смертность в Крыму в 2,5 раза больше, чем в Ингушетии. Но 14 смертей в год на 10 тыс. жителей — относительно. Такой показатель лучше, чем, например, в Карелии и Вологодской области.

Как считает эксперт Лариса Попович, очень влияют на показатель социальные факторы, например, влияет образ жизни, питание, генетическая предрасположенность. Кроме того, на Кавказе менее распространены вредные привычки вроде курения и злоупотребления алкоголем.

В итоге в топ лидеров по качеству здравоохранения попали Севастополь, Астраханская область, Калмыкия, Ставропольский край, а в аутсайдерах оказались Крым, Волгоградская область и самый плохой показатель у Ростовской области (-12 баллов).

Результаты Севастополя и Астраханской области закономерны: первый пользуется благами ускоренной интеграции в Россию, а медицина стала предвыборным коньком нынешнего астраханского губернатора: в регион недавно даже министр здравоохранения прилетала проводить совещание, отмечают «Новые известия». Неожиданным оказался результат Калмыкии, даже плохая экономика региона не помешало оказаться в числе лидеров рейтинга здравоохранения.

Лариса Попович отдельно отметила Крым, сообщив, что в сравнении с 2014 годом сейчас там медицина стала на много лучше. Сейчас туда вкладывается много средств, в том числе финансирование идет и из столицы России. Однако при этом говорить о том, что ситуация в Крыму лучше, чем в других регионах, не стоит.