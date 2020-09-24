На Урале во время пандемии COVID-19 зафиксирован рост смертности среди сердечников

На Урале во время пандемии COVID-19 зафиксирован рост смертности среди сердечников

Сегодня, 17:11Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области во время пандемии стали чаще умирать люди от сердечно-сосудистых заболеваний, пишет 66.ru.

Чем меньше перепрофилировали отделений в больницах, тем более благополучная обстановка скалдывалась, говорит главный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов.

Нормой в Свердловской области врач назвал 490 летальных случаев на 100 тысяч человек, в то время как на текущий момент этот показатель вырос до 714. Согласно данным регионального минздрава, в июне показатель превышал 10%, а в июле уже 30%. Больше 50% умерли от болезней системы кровообращения. В основном это граждане старше 60 лет.

Для предотвращения подобной ситуации в области планируют открыть 13 центров хронической сердечной недостаточности.

Напомним, Росстат предоставил данные, согласно которым Свердловская область и июле 2020 года побила рекорд смертности прошлого периода. В прошлом году скончались 4819 человек, а в этом 7014.

Related news:
Свердловская областьсмертность
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы