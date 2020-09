На Урале во время пандемии COVID-19 зафиксирован рост смертности среди сердечников

В Свердловской области во время пандемии стали чаще умирать люди от сердечно-сосудистых заболеваний, пишет 66.ru.

Чем меньше перепрофилировали отделений в больницах, тем более благополучная обстановка скалдывалась, говорит главный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов. Нормой в Свердловской области врач назвал 490 летальных случаев на 100 тысяч человек, в то время как на текущий момент этот показатель вырос до 714. Согласно данным регионального минздрава, в июне показатель превышал 10%, а в июле уже 30%. Больше 50% умерли от болезней системы кровообращения. В основном это граждане старше 60 лет. Для предотвращения подобной ситуации в области планируют открыть 13 центров хронической сердечной недостаточности. Напомним, Росстат предоставил данные, согласно которым Свердловская область и июле 2020 года побила рекорд смертности прошлого периода. В прошлом году скончались 4819 человек, а в этом 7014. Свердловская область побила рекорд по смертности населения в июле

