На Урале во время пандемии COVID-19 зафиксирован рост смертности среди сердечников

Нормой в Свердловской области врач назвал 490 летальных случаев на 100 тысяч человек, в то время как на текущий момент этот показатель вырос до 714. Согласно данным регионального минздрава, в июне показатель превышал 10%, а в июле уже 30%. Больше 50% умерли от болезней системы кровообращения. В основном это граждане старше 60 лет.