Студентов свердловского колледжа искусств изолировали из-за коронавируса

Из-за одного случая заболевания в екатеринбургском общежитии Свердловского колледжа искусств и культуры были изолированы студенты, сообщает Е1.

Как рассказала одна из студенток, в общежитии было выявлено сразу несколько больных, однако в областном оперативном штабе информацию опровергли и уточнили, что в общежитии был зафиксирован лишь один случай заболевания коронавирусной инфекцией, в связи с чем было принято решение об изоляции всего пятого этажа. До получения результатов студентов перевели на дистанционное обучение. Напомним, 18 сентября в Уральском федеральном университете имени первого Президента России Бориса Ельцина зарегистрировано пять случаев заболевания COVID-19.

