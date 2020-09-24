Студентов свердловского колледжа искусств изолировали из-за коронавируса

Студентов свердловского колледжа искусств изолировали из-за коронавируса

Сегодня, 07:45Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Из-за одного случая заболевания в екатеринбургском общежитии Свердловского колледжа искусств и культуры были изолированы студенты, сообщает Е1.

Как рассказала одна из студенток, в общежитии было выявлено сразу несколько больных, однако в областном оперативном штабе информацию опровергли и уточнили, что в общежитии был зафиксирован лишь один случай заболевания коронавирусной инфекцией, в связи с чем было принято решение об изоляции всего пятого этажа. До получения результатов студентов перевели на дистанционное обучение.

Напомним, 18 сентября в Уральском федеральном университете имени первого Президента России Бориса Ельцина зарегистрировано пять случаев заболевания COVID-19.

Stories:
ЕкатеринбургКоронавирус
Related news:
студентыЕкатеринбургкоронавирусизоляция
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы