Студентов свердловского колледжа искусств изолировали из-за коронавируса

Как рассказала одна из студенток, в общежитии было выявлено сразу несколько больных, однако в областном оперативном штабе информацию опровергли и уточнили, что в общежитии был зафиксирован лишь один случай заболевания коронавирусной инфекцией, в связи с чем было принято решение об изоляции всего пятого этажа. До получения результатов студентов перевели на дистанционное обучение.