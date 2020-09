Свердловчанам предлагают бесплатно провериться на рак

Жителям Екатеринбурга предлагается 26 сентября пройти обследование у специалистов на выявление раковых заболеваний, сообщает «КП-Екатеринбург».

Мероприятие пройдет с 9.00 о 15.00 в 11 медучреждениях города. Пациенты смогут обследоваться у терапевтов, хирургов, дерматологов и гинекологов. Главврач городского центра медицинской профилактики Лилия Семенова отмечает, что при себе обязательно нужно иметь медицинскую маску, а также важно соблюдение дистанции. При наличии признаков ОРВИ лучше перенести визит. Ранее свердловские нейрохирурги удалили шестилетнему мальчику из Нижнего Тагила опухоль. Сначала его доставили в Демидовскую больницу с подозрением на инсульт. Однако позднее была обнаружена опухоль мозга нетипичная для возраста мальчика. Операция длилась восемь часов. В результате опухоль была удалена. Как у взрослого: нейрохирурги удалили опухоль мозга шестилетнему тагильчанину

