Свердловчанам предлагают бесплатно провериться на рак

Ранее свердловские нейрохирурги удалили шестилетнему мальчику из Нижнего Тагила опухоль. Сначала его доставили в Демидовскую больницу с подозрением на инсульт. Однако позднее была обнаружена опухоль мозга нетипичная для возраста мальчика. Операция длилась восемь часов. В результате опухоль была удалена.