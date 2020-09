В городской больнице № 1 в Нижнем Тагиле сломался единственный томограф

В ГБ № 1 в Нижнем Тагиле вышел из строя единственный аппарат компьютерной томографии. Эту информацию подтвердили TagilCity.ru в медучреждении.

Ждем запчасти, в начале следующей недели работа будет восстановлена,сообщил TagilCity.ru главврач ГБ № 1 Олег Николаев. На сегодняшний день в ГБ № 1 установлен томограф, который закупили в 2012 году. Пациенты начали жаловаться на длительное ожидание на обследование после перепрофилирования медучреждения в апреле 2020 года под лечение больных с тяжёлыми формами ОРВИ и пневмониями. В общей сложности в Нижнем Тагиле работает пять компьютерных томографов: два из них в городской больнице № 4, по одному в ЦГБ № 1, Демидовской ЦГБ и инфекционной больнице. Отметим, что о поломке аппарата сообщили ИА «Все Новости» пациенты больницы. Напомним, 10 августа состоялось официальное открытие нового кабинета компьютерной томографии в городской инфекционной больнице Нижнего Тагила. В Нижнем Тагиле начал работу новый кабинет компьютерной томографии

