В городской больнице № 1 в Нижнем Тагиле сломался единственный томограф

Ждем запчасти, в начале следующей недели работа будет восстановлена,сообщил TagilCity.ru главврач ГБ № 1 Олег Николаев.
На сегодняшний день в ГБ № 1 установлен томограф, который закупили в 2012 году. Пациенты начали жаловаться на длительное ожидание на обследование после перепрофилирования медучреждения в апреле 2020 года под лечение больных с тяжёлыми формами ОРВИ и пневмониями.
В общей сложности в Нижнем Тагиле работает пять компьютерных томографов: два из них в городской больнице № 4, по одному в ЦГБ № 1, Демидовской ЦГБ и инфекционной больнице.
Отметим, что о поломке аппарата сообщили ИА «Все Новости» пациенты больницы.
Напомним, 10 августа состоялось официальное открытие нового кабинета компьютерной томографии в городской инфекционной больнице Нижнего Тагила.