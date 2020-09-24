В городской больнице № 1 в Нижнем Тагиле сломался единственный томограф

На сегодняшний день в ГБ № 1 установлен томограф, который закупили в 2012 году. Пациенты начали жаловаться на длительное ожидание на обследование после перепрофилирования медучреждения в апреле 2020 года под лечение больных с тяжёлыми формами ОРВИ и пневмониями.