Арбуз с ядом попытался съесть дезинфектор ради эксперимента в Екатеринбурге

Специалист заявил, что человек не может не ощутить горький вкус яда, даже небольшие дозы которого вызывают рвотный рефлекс. По его словам, чтобы смертельно отравиться этим ядом, необходимо выпить не менее 100 граммов чистого и нереально горького концентрата.