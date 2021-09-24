Автомобильные шины: чем они опасны для человека и куда их сдать в Нижнем Тагиле?

Автомобильные покрышки выделяют токсины, которые могут вызвать рак, импотенцию и повреждение внутренних органов. Исследования проводило Европейское химическое агентство по заказу стран Европейского союза. Покрышки относятся к четвертом классу опасности, они разлагаются в земле более 100 лет и состоят из токсичных материалов, которые при взаимодействии с воздухом выделяют:
Токсины и канцерогены от шин также попадают и в почву, удерживая влагу и тепло, создавая благоприятную среду для развития и распространения вирусов.
Несмотря на несомненную опасность для здоровья человека, автолюбители продолжают складировать покрышки. Так, недавно жители Нижней Туры сообщили о покрашенных шинах, которые ранее, предположительно, находились на территории местного детсада.
Тагильчане используют еще один незаконный способ избавления от старых покрышек — выносят и оставляют у ближайших мусорных баков. При этом региональный оператор по обращению с ТКО не вправе вывозить покрышки на полигоны как раз из-за четвертого класса опасности таких отходов:
Автомобильные шины не относятся к твердым коммунальным отходам. Размещать их на полигоне запрещено,сказал редакции TagilCity.ru представитель «Рифея».
Но пожалуй самое популярное и экологически опасное место для складирования шин в Нижнем Тагиле — близлежащие леса. Ежемесячно в Нижнем Тагиле находят от трех до пять свалок покрышек, их организаторам грозят штрафы. За незаконную свалку шин в лесах в России предусмотрено наказание в виде штрафа в 300-500 рублей для граждан, 500-1000 рублей для должностных лиц, 5-10 тысяч рублей для юрлиц.
Несоблюдение требований по охране окружающей среды (ст. 8.2 КоАП РФ) наказывается штрафом от одной до двух тысяч для частных лиц, 30-50 тысяч рублей для предпринимателей, от 100 до 250 тысяч рублей для юрлиц. Также деятельность компаний, нарушивших закон, могут приостановить на три месяца.
Иногда тагильчане — чтобы не выкидывать куда-то шины — пытаются дать им вторую жизнь. Часто силами местных жителей покрышки становятся «украшением» придомовой территории. Возле одного подъезда разлагается и наносит вред человеку лебедь из покрышки. Радуют глаз цветы, посаженные в отравляющую шину.
Но если выбрасывать, закапывать или сжигать шины нельзя — что с ними делать?
На самом деле в Нижнем Тагиле есть несколько способов экологичной утилизации старых покрышек. Шиномонтажные мастерские и автокомплексы предлагают два варианта. Тагильчане могут оставить старые шины в месте их замены.
Мы заключаем договор с центром утилизации. Когда покрышки копятся, звоним, после чего сотрудники компании по утилизации приезжают и забирают шины, рассказал редакции TagilCity.ru руководитель Автокомплекса № 1.
Второй способ избавиться от старой резины — вывезти их в Центр утилизации отходов ООО «ЦГС». Некоторые шиномонтажные мастерские и автокомплексы предпочитают не принимать покрышки, а информировать тагильских водителей о ЦГС.
Мы даем людям визитку компании по утилизации, да и на самом здании висит их баннер. Старые покрышки у себя не храним, сообщил сотрудник шиномонтажки PRОкол.
Также тагильчане могут сообщать центру утилизации о местах складирования покрышек. Компания заберет и вывезет шины бесплатно.
Сдать покрышки могут и граждане, и предприятия. Прием у юрлиц только на основании договора. У физлиц принимаем до восьми шин, при сдаче нужно иметь при себе паспорт. Многие шиномонтажные мастерские сотрудничают с нами с 2005 года, рассказывает директор ООО «ЦГС» Маргарита Штейнепрейс-Тюнина.
На заводе по утилизации покрышки перерабатывают в резиновую крошку, которую используют при строительстве спортивных площадок.
Очень хочется, что объекты Нижнего Тагила и Свердловской области строились с использованием материалов нашего производства,говорят в компании.