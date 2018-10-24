Акция «Живи без страха» прошла в минувшие выходные в Нижнем Тагиле

20 октября, в субботу, в Нижнем Тагиле прошла акции «Живи без страха», в ней принимали участие пять учреждений здравоохранения. Акция направлена на ранее выявление злокачественных новообразований женской репродуктивной системы.

Проект «Живи без страха» был создан Министерством здравоохранения Свердловской области. В мае этого года занял первое место на всероссийском открытом конкурсе «Здоровье нации».

От 150 до 300 человек обратилось в каждое из принимающих участие учреждений за время прохождения акции в Нижнем Тагиле. Всего в рамках акции 1048 женщин прошли специализированный медицинский осмотр. В зависимости от возраста при осмотре проводили УЗИ, маммографию и другие диагностические исследования. Все услуги были предоставлены бесплатно в рамках полиса обязательного медицинского страхования.

Учитывая востребованность акции, подобные мероприятия будут проходить в городе на постоянной основе, отметили в управлении социальных программ и семейной политики администрации города.