Свердловская область нуждается в 900 медицинских работниках
Сегодня, 19:49Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Министр здравоохранения Свердловской области заявил о недостатке порядка 900 врачей в регионе.
По сообщению министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова, в регионе не хватает специалистов в области медицины. В 2019 году в больницах работает на 4% больше врачей, чем в 2017 году. 12 тысяч специалистов заняты в государственных учреждениях и несколько тысяч в муниципальных, федеральных учреждениях и частных клиниках. Всего не хватает около 900 сотрудников. Особенно остро дефицит медиков ощущается на севере Свердловской области.
По информации от ректора около 600 человек закончили Уральский государственный медицинский университет в 2018 году, но только половина выпускников подали документы в ординатуру. Бюджет выделяет средства на 126 мест, около 200 мест оплачивает работодатель, информирует УрБК.
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