Выбросы загрязнений в Свердловской области могут снизиться на 50 тысяч тонн в год

Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов. Также концепция экологической безопасности предусматривает снижение выбросов в Нижнем Тагиле на 20%.

Проект согласован с промышленными предприятиями, руководством области и направлен в Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Кроме того, Минприроды Свердловской области заключает соглашения с промышленниками о совместном сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды. В результате это в период с 2011 по 2017 годы количество выбросов в атмосферу со стороны предприятий сократилось почти на 16%, сообщает «Областная газета».