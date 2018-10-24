Выбросы загрязнений в Свердловской области могут снизиться на 50 тысяч тонн в год
Сегодня, 09:36Здоровье и экологияФото: pxhere.com
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В Свердловской области разработан план экологической безопасности, по которому выброс в атмосферу загрязняющих веществ снизится с 990 тысяч тонн в 2019 году до 940 тысяч тонн в 2035 году.
Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов. Также концепция экологической безопасности предусматривает снижение выбросов в Нижнем Тагиле на 20%.
Проект согласован с промышленными предприятиями, руководством области и направлен в Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Кроме того, Минприроды Свердловской области заключает соглашения с промышленниками о совместном сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды. В результате это в период с 2011 по 2017 годы количество выбросов в атмосферу со стороны предприятий сократилось почти на 16%, сообщает «Областная газета».
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