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Выбросы загрязнений в Свердловской области могут снизиться на 50 тысяч тонн в год
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Выбросы загрязнений в Свердловской области могут снизиться на 50 тысяч тонн в год

Сегодня, 09:36Здоровье и экологияФото: pxhere.com
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