Нехватка врачей, разруха в зданиях: что не устраивает свердловчан в медицине?

Аналогичный опрос проводился и в других городах присутствия холдинга 1Mi. Суммарно участие приняли 15 628 человек, зарегистрированных в соцсети ВКонтакте.

Лидером в опросе стал вариант ответа о дефиците специалистов и низкой квалификации персонала медицинских учреждений. Эта проблема больше всего беспокоит 33,51% опрошенных.

Кадровый дефицит в августе 2019 года вынудил медиков Нижнего Тагила заявить о массовом увольнении. Позже к проблеме подключился областной минздрав, которому удалось договориться с бастовавшими врачами и направить дополнительных сотрудников в больницы города.

«Бунт» тагильских хирургов окончен. Ну и чего они добились?

В целом по стране этот вариант ответа в опросе получил ещё больше голосов — 35,15%. Наличие проблемы подтверждается и тем, что тагильских врачей поддержали коллеги из других городов России.

5-7 минут на одного пациента, записанного по талону, плюс люди, идущие без талонов. Как можно оказать в таких условиях помощь?задается вопросом в комментариях в группе TagilCity пользовательница Ольга.

Примерно поровну среди опрошенных уральцев набрали варианты ответов о плохом оснащении медицинских учреждений (24,67%), хамстве персонала (22,17%) и вынужденных расходах на качественные медуслуги (22,56%).

Даже заплатив за оказание медицинской помощи, в Тагиле не найдёшь квалифицированного специалиста,написал в комментариях к опросу пользователь Дмитрий.

В меньшей степени россияне сталкиваются с ошибками. Претензии к медицине за ошибки в диагностике и отсутствие узкопрофильной диагностики имеют 17,75% опрошенных свердловчан. Житель Нижнего Тагила Андрей в комментариях к опросу пожаловался, что иногда врачи смотрят в интернете, что можно выписать пациенту.

Меньше всего голосов (16,69%) получил вариант с негативом из-за длительного ожидания в очередях. Однако в стране этот вариант ответа выбрало больше респондентов — 23,86%.

Голосовавшие могли выбирать несколько вариантов ответов. Опрос показал, что почти половина проголосовавших недовольна всеми озвученными проблемами (49,49%). В Нижнем Тагиле этот показатель оказался выше, чем в целом по стране (46,34%).