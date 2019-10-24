«Новые известия» составили рейтинг регионов Приволжского округа по качеству медицины

В Москве продолжается скандал, связанный с увольнением врачей НИИ детской онкологии и гематологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина». Причины, как и в большинстве случаев банальны: тяжелый труд, низкая зарплата и ее непрозрачное начисление. Когда массово увольняются врачи, ситуация становится сложной.

Основные проблемы здравоохранения кроются в регионах. Идеально система не работает ни в одном из них. Остается только Приволжский федеральный округ, куда входит Татарстан, где проверяются передовые технологии за счет нефтяных доходов, а также Нижегородская область, где население привлекается к формированию бюджета. Еще выделяется Мордовия, где заново был отстроен Саранск для Чемпионата мира по футболу. Давайте узнаем, что происходит с медициной.

Разобраться в ситуации помогла директор института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

О деньгах Каждый медицинский рейтинг имеет явных аутсайдеров и лидеров. Разница между лучшим и худшим, порой, бывает значительная. Но регионы Приволжского федерального округа — это совсем другое. Они показывают стабильную работу. Отличие по большей части в финансировании. Так, в Приволжье лидеров нет. Татарстан немного обогнал Калмыкию и Крым из предыдущего рейтинга.

Среди наиболее щедрых регионов Поволжья выделяются следующие (расходы на человека):

Республика Татарстан – 6,46 тысяч рублей Республика Башкортостан – 5,71 тысяч рублей Пензенская область – 5,06 тысяч рублей Оренбургская область – 4,98 тысяч рублей Республика Мордовия – 4,96 тысяч рублей

Татарстан — это один из тех регионов, кому не требуется предоставление субсидий. Он сам их предоставляет. А вот Мордовия, которая находится в сложной финансовой ситуации, удивляет долговой нагрузкой, которая в 2,27 раза выше годовых расходов. С одной стороны, это хорошо, потому что качество медицины растет, но с другой стороны это может стать причиной появления финансовой ямы.

Меньше всего средств на медицину тратят следующие регионы (расходы на человека):

Чувашская Республика – 2,12 тысячи рублей Республика Марий Эл - 2,26 тысячи рублей Саратовская область – 2,41 тысячи рублей Кировская область – 2,44 тысячи рублей Удмуртская Республика – 2,94 тысячи рублей

В плане материального стимулирования регионы находятся близко, но с точки зрения работы — они разные. Везде отличается уровень обеспеченности диагностической техникой, мобильными комплексами и транспортом. У Татарстана положение лучше. Врачи находятся в разных условиях труда, а оплата у них не отличается.

Для врача важна не только заработная плата, важна возможность повышения своей квалификации, возможность общения с коллегами. Татарстан регулярно проводит замечательные сессии: приезжают из Америки лучшие врачи из клиники Мэйо и проводят обучение. У них есть доступ к дистанционному образованию. В Марий Эл этого пока нет, рассказывает директор института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

О врачах Не всегда стабильные показатели являются признаком мастерства. Вот и небольшое финансирование — это не очень хорошо. Более того, показатель меньше трех тысяч рублей на человека в год является критичным показателем. Он указывает на то, что система здравоохранения просто получает поддержку, но проблемы не решаются. Тем более, многое зависит от обеспеченности кадрами.

Среди самых обеспеченных регионов Приволжского Федерального округа выделяются (на 10 тысяч жителей):

Республика Мордовия – 46,6 Чувашская республика – 43,5 Удмуртская республика – 41,6 Оренбургская область – 40 Пермский край – 38,3

Несмотря на то, что Чувашия сильно отстает в плане финансирования, она способна обеспечить больше 40 врачей на 10 тысяч жителей. Именно такое количество требуется для нормальной работы. Хорошие показатели и у Мордовии — деньги у нее отсутствуют, но она держится.

Наименьшей обеспеченностью врачами обладают следующие регионы (на 10 тысяч человек):

Республика Татарстан – 31,1 Республика Марий Эл – 31,4 Пензенская область – 32,6 Нижегородская область – 32,9 Ульяновская область – 34,8

В Татарстане проблемы с кадрами признает даже региональная власть. Укомплектованность врачами на данный момент составляет примерно 69,8%, а в стационарах — 61%. Только Пестреченская и Сабинская больницы укомплектованы на 90%. Понятно, что когда по штату положено десять врачей, то шесть явно не справятся с работой.

Лариса Попович оправдывает медицину Татарстана, потому что она хорошо развита и отличается высоким уровнем образования. Очень часто врачей этого региона «переманивают».

О зарплатах медиков Ни один из 14 регионов Приволжского федерального округа, по итогам первого полугодия не выполнил майские указы президента в плане зарплат. Теоретически, у врача зарплата должна вдвое превышать средний уровень по региону. Данные Росстата показывают, что остается только выбрать «лучших из худших».

Приближаются к уровню средней заработной платы несколько регионов (отношение зарплаты к средней по региону):

Пензенская область – 1,96 Чувашская республика – 1,91 Оренбургская область – 1,90 Кировская область – 1,87 Саратовская область – 1,84

Так, в Чувашской республике при отсутствии средств на здравоохранение, не только обеспечивается укомплектование кадрами, но и практически выполнен указ президента.

Хуже всего в выполнении майских указов президента себя проявили (отношение зарплаты к средней по региону):

Пермский край – 1,68 Самарская область – 1,69 Ульяновская область – 1,72 Нижегородская область – 1,79 Республика Татарстан – 1,80

Татарстан хоть и расположен по-соседству с Чувашией, он является его противоположностью. Он не смог обеспечить не только полный штат врачей, но и зарплаты для них. Отсюда и вытекает проблема с увольнением медиков. Квалифицированные специалисты имеют выбор — работать за 15 тысяч в Елабуге или уехать в Санкт-Петербург, где предлагается зарплата 50 тысяч в месяц, премия и служебная квартира.

Изначально была поставлена непродуманная цель федеральными властями — такая целевая задача, двукратное увеличение в среднем по экономике. Врач не влияет на экономику региона и привязывать его зарплату к экономике сложно. А региональные власти в силу объективной невозможности доплачивать не могут довести эту зарплату до необходимого уровня. Поэтому — вина обоих ветвей власти, считает Лариса Попович.

О результатах И тут официальный рейтинг отличается от предыдущих. До этого мы говорили о северных регионах, куда люди приезжают зарабатывать, Кавказ, где много долгожителей, Тверскую и Новгородскую области, откуда молодежь уехала на заработки в крупные города, Тыву с высокой смертностью от внешних факторов. В ПФО все спокойнее, а потому меньше факторов влияет на конечный результат.

Самая низкая смертность в следующих регионах (количество умерших на 1000 жителей):

Республика Татарстан – 11,4 Удмуртская республика – 12 Республика Башкортостан – 12,5 Чувашская республика – 12,6 Республика Марий Эл – 12,7

Самая высокая смертность наблюдается в таких регионах как:

Ульяновская область – 15,1 Саратовская область – 15 Самарская область – 14,6 Пермский край – 14,2 Республика Мордовия – 14

Очевидно, что Мордовию пытались представить в качестве образцового региона перед приездом иностранных гостей. Они посетили регион по случаю Мундиаля. Внешне все выглядело хорошо, но глубинные проблемы не нашли решения. Иначе самую высокую смертность не объяснить.

У других лидеров рейтинга тоже не все хорошо. Удмуртия отличается тем, что в ней доступность бесплатной медицины снизилась, потому что поликлиники компенсируют недостаток финансов оказанием платных услуг. Иногда просто отказываются принимать людей, навязывая платные анализы. Таким образом, поликлиники за прошлый год заработали 2,7 миллиарда рублей.

Главным является коммуникативность врача и его профессионализм. Часто отсутствие техники можно компенсировать знаниями врача и это намного важнее, чем техника, с которой врачи не умеют обращаться.

Качество медицинской помощи определяется, прежде всего тем, получил ли пациент результат, который ему хотелось. Хотя бы приблизительно. Удовлетворён ли он коммуникацией с врачом, правильно ли ему всё объяснили, и принёс ли облегчение тот совет, который дал врач или те манипуляции, которые были назначены и проведены, отвечает Лариса Попович.

Итоги Республика Башкортостан – 7 баллов Оренбургская область – 7 баллов Удмуртская республика - 6 баллов Чувашская республика – 5 баллов Республика Мордовия – 5 баллов Пензенская область – 5 баллов Республика Татарстан – 4 балла Кировская область – 0 Нижегородская область - -4 балла Пермский край - -6 баллов Саратовская область - -6 баллов Самарская область - -7 баллов Республика Марий Эл - -8 баллов Ульяновская область - -9 баллов

Победителем рейтинга, несмотря на отсутствие победы в номинациях, но зато без штрафных баллов, становится Башкортостан. Оренбургская область ей не уступает, только в показателях смертности, а потому она на втором месте. Похожая ситуация обстоит с Чувашией, Мордовией и Пензенской областью, которые набрали по 5 баллов, и Пермским краем с Саратовской областью, потерявшими по 6 баллов.

У Ульяновской области большие проблемы с медициной. Они выражаются не только в нашем рейтинге, но и работе Минздрава с пациентами. Здесь даже решение суда, согласно которому, пациенту с неоперабельной опухолью должны обеспечить дорогостоящие лекарства, не выполняется. То же самое касается и больных диабетом. Лечения и препаратов не получали более 11 тысяч человек.

Пока глава Минздрава РФ Вероника Скворцова обещает разобраться с проблемами до 2023 года, придется даже в регионах-лидерах за некоторые вещи платить. К примеру, в Оренбургской области отсутствовала в больницах вакцина от бешенства.

Каждая территория имеет свои проблемы. В некоторых регионах сложная ситуация с рождением детей, потому что много пожилых людей. Вопрос заключается в том, насколько хорошо региональная система здравоохранения реагирует на запросы. Практически ни одна система не делает этого, потому что смертность остается высокой даже при хорошем финансировании. В Татарстане очень хорошо проводится подготовка врачей, но, как видно по рейтингу, люди не стали меньше болеть.

Многие вещи решаются не только врачами, но и всей культурной, социальной средой. В Башкортостане лучше информационная система, помогающая врачам, в Мордовии — лучше отношение к пациентам. На мой взгляд, достаточно тяжёлая ситуация в Саратове. Там много проблем. Скорее всего, саратовское здравоохранение пока ещё не дотягивает до нужного уровня, считает Лариса Попович директор института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ.

«Новые известия» составляли рейтинг регионов Урала и Сибири по качеству медицины. Учитывая все те же показатели, рассмотренные выше, Свердловская область вошла в пятерку лучших регионов по щедрости. В бюджет региона в 2019 году было выделено 45,4 миллиарда рублей. При этом, численность проживающих в области в два раза больше ХМАО (который получил 39, 125 миллиарда), то есть на человека выделяется меньше средств.

Несмотря на это, качество медицины в области заставляет желать лучшего. Да, зарплаты медиков растут, сокращается скорость приема пациентов, которая составляет примерно 10-12 минут. При этом наблюдается недоукомплектование. На 10 тысяч жителей Свердловской области приходится 31,1 врач. Кроме того, по показателям смертности регион находится на втором месте. На 1000 человек приходится 12,31 умерший.