Потепление до +10 градусов обещают синоптики тагильчанам в конце недели

В четверг, 24 октября, синоптики обещают до +4 градусов. Небольшой дождь, ветер — до 14 метров в секунду.

В пятницу днем в Нижнем Тагиле будет до +5 градусов, в ночные часы столбик термометра опустится до +1 градуса. Возможны дожди. Ветер — до 13 метров в секунду.

В субботу, 26 октября, днем ожидается до +10 градусов, ночью будет +4. Кратковременные дожди, ветер — до 20 метров в секунду.