Потепление до +10 градусов обещают синоптики тагильчанам в конце недели
Сегодня, 08:55Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Согласно данным Гисметео, жителей Нижнего Тагила ждут теплые, но дождливые выходные.
Сюжеты: Нижний Тагил
В четверг, 24 октября, синоптики обещают до +4 градусов. Небольшой дождь, ветер — до 14 метров в секунду.
В пятницу днем в Нижнем Тагиле будет до +5 градусов, в ночные часы столбик термометра опустится до +1 градуса. Возможны дожди. Ветер — до 13 метров в секунду.
В субботу, 26 октября, днем ожидается до +10 градусов, ночью будет +4. Кратковременные дожди, ветер — до 20 метров в секунду.
В воскресенье синоптики обещают до +9 градусов, пасмурно, дождь. Ветер — до 24 метров в секунду.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей