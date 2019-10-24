Тагильчане отправили Путину подписи за реабилитацию Черноисточинского пруда

Сбор подписей проходил с 16 по 18 октября в центре города. Мероприятие было согласовано с мэрией Нижнего Тагила. Активистам удалось собрать порядка 500 подписей. Цель акции — добиться переносов сроков реабилитации водохранилища на год вперед. Средства на экологические мероприятия должны поступить из федеральной казны в 2021 году. Общественники заверяют, что финансирование нужно уже в 2020 году.

Напомним, что в начале октября Черноисточинский пруд вновь покрылся сине-зелеными водорослями, что, по мнению экологов, привело к гибели рыбы. Водоем снабжает питьевой водой жителей ГГМ. На ситуацию также обратил внимание депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин, он направил в Минприроды запрос на выделение средств на реабилитацию пруда в 2020 году. Черноисточинский пруд находится в ведении Горноуральского округа, однако план реабилитации уже разработан мэрией Нижнего Тагила.