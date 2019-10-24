Губернатор Свердловской области зовет мэров на совещание по проблемам здравоохранения

Тема обсуждалась на совете глав, проведенном на этой неделе. Говорили о проблемах нехватки кадров в больницах и поликлиниках, удовлетворенности жителей качеством услуг.

Очевидно, что формат «совета» тесен для поиска системных решений. Поэтому принято решение о проведении спецсовещания, объяснил один из участников.

Также Куйвашев поручил провести инвентаризацию объектов здравоохранения Свердловской области. По результатам будет составляться план ремонта, строительства и доукомплектации медучреждений.

Особенное внимание губернатор попросил уделить полноте и достоверности информации.

Замалчивание, попытки манипулировать статистикой недопустимы. Это может повредить нашей работе в сфере улучшения демографической ситуации в регионе, поскольку лишает возможности своевременно принимать необходимые управленческие решения, обращался губернатор к главам.