Губернатор Свердловской области зовет мэров на совещание по проблемам здравоохранения
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведет совещание. Главная его тема — проблемы в системе здравоохранения региона. В нем примет участие Минздрав, главы городов, а также главврачи больниц области, сообщает Znak.
Тема обсуждалась на совете глав, проведенном на этой неделе. Говорили о проблемах нехватки кадров в больницах и поликлиниках, удовлетворенности жителей качеством услуг.
Очевидно, что формат «совета» тесен для поиска системных решений. Поэтому принято решение о проведении спецсовещания, объяснил один из участников.
Также Куйвашев поручил провести инвентаризацию объектов здравоохранения Свердловской области. По результатам будет составляться план ремонта, строительства и доукомплектации медучреждений.
Особенное внимание губернатор попросил уделить полноте и достоверности информации.
Замалчивание, попытки манипулировать статистикой недопустимы. Это может повредить нашей работе в сфере улучшения демографической ситуации в регионе, поскольку лишает возможности своевременно принимать необходимые управленческие решения, обращался губернатор к главам.
Проблемы здравоохранения Свердловской области регулярно обсуждаются. Последним громким случаем стало увольнение хирургов из больниц Нижнего Тагила. Причиной стали задержка зарплаты, а также высокая нагрузка. На данный момент проблема решена, хирурги отозвали заявления. Им пообещали увеличить зарплату и заплатить за переработки.