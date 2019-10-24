В Свердловской области синоптики предупреждают о мокром снеге и усилении ветра

Температура воздуха днем составит от +2 до +7 градусов, ночью от -2 до +3. При возникновении чрезвычайных ситуаций граждан просят незамедлительно обращаться в ЕДДС по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.