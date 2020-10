Как переносят COVID-19 политические деятели Свердловской области

Ситуация с COVID-19 ухудшается. Эксперты-эпидемиологи считают, что рост заболеваемости инфекцией продолжится до весны. Вирусом заразились уже немало известных людей. Мы решили вспомнить, какие свердловские деятели переболели коронавирусом и как перенесли заболевание.

Одной из причин роста, по мнению специалистов, является сезонная заболеваемость. Из-за холода инфекция распространяется быстрее. Летом этому мешали солнечный свет и сильное ультрафиолетовое излучение. Кроме того, в холодный период люди предпочитают собираться не на открытом воздухе, а в замкнутых помещениях, где риск распространения заболевания намного выше. Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман Евгений Ройзман Photo: Евгений Ройзман во «Вконтакте» Ройзман заявил о своем заражении 8 июня. Болезнь протекала бессимптомно, но КТ показало поражение легких. Врач сказал, что мне повезло из-за моих занятий спортом. Легкие хорошие и имеют большой объем. Я пытался отказаться от госпитализации и лечиться на дому, но меня убедили, что госпитализация необходима, рассказал Ройзман. Он был госпитализирован в городскую больницу Екатеринбурга № 40. Где заразился он не знает, говорит, что мог подхватить где угодно, так как на улице к нему очень часто подходят люди. Евгений Ройзман выписался из больницы после двух отрицательных тестов по результатам лечения. Сделали все возможные анализы, КТ, кардиограмму, рентген. Фиброз легких остался, со спортом придется повременить, но я надеюсь, что реабилитация поможет справиться с последствиями, заключил экс-мэр. Депутат государственной думы Дмитрий Ионин Дмитрий Ионин Photo: Официальный сайт государственной думы В июне сообщил о своем заражении COVID-19 Дмитрий Ионин. Он рассказал, что проходил лечение в 24 больнице Екатеринбурга. Появилась температура, слабость. Затем начал кашлять и заболело горло. Было принято решение о вызове врача, который и взял тест на «ковид». Получил положительный результат и сделал КТ. Диагностировали одностороннюю пневмонию с поражением 5% легких. Это легкая форма, лечился на дому, поделился с TagilCity.ru депутат. После трех недель изоляции Дмитрия Ионина выписали. Он вернулся к работе и рассказал о своих планах сдать плазму крови с антителами для пациентов, которые переносят коронавирус в тяжелой форме. Депутат государственной думы Максим Иванов Максим Иванов Photo: Официальный сайт государственной думы 12 октября рассказал о подтвердившемся COVID-19 Максим Иванов. Пришел положительный результат теста. Подтвержден коронавирус. Я сразу самоизолировался и начал лечиться. К счастью, болезнь протекает в легкой форме, только обоняние пропало, говорит депутат. Несмотря на болезнь, он продолжил работать из дома дистанционно и участвовал в заседаниях по видеосвязи. Глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков Алексей Шмыков Photo: Официальный городской порта Каменска-Уральского Мэр узнал о заболевании после сдачи планового анализа и рассказал об этом 18 октября. «Ковид» подтвердился, хотя симптомов у меня нет. Все заместители также сдали тест. У всех отрицательный результат. Сделал компьютерную томографию легких. Она показала, что легкие чисты. Это означает, что болезнь протекает бессимптомно, сообщил Алексей Шмыков. Мэр отметил, что вышел на самоизоляцию на 14 дней и приступает к работе удаленно. Глава Среднеуральска Андрей Зашляпин Андрей Зашляпин Photo: Андрей Зашляпин во «Вконтакте» 15 октября узнал из результатов теста о своем заражении Андрей Зашляпин. Он вернулся из командировки из Москвы, с чем и связал возможную причину заражения коронавирусной инфекцией. Вот такой «сюрприз» мне преподнесла моя поездка в столицу. Коллеги и родственники не успели подхватить от меня вирус, у них отрицательные анализы. Я на домашней изоляции и пробуду в таких условиях пока не вылечусь. Полностью спокоен и готов к работе, говорит мэр Среднеуральска. Глава перешел на удаленный режим работы и отметил важность соблюдение «коронавирусных» мер безопасности. Глава Верхней Пышмы Иван Соломин Иван Соломин Photo: Официальный сайт правительства Свердловской области Мэр заявил, что 17 октября получен положительный результат на «ковид». Он отметил, что им соблюдались все возможные меры безопасности. Плотный график работы и частые встречи привели к тому, что я ухожу на больничный. Врачи оценивают мое состояние как удовлетворительное. В здании администрации провели дополнительные мероприятия по профилактике, но прием граждан по-прежнему ограничен, рассказал Иван Соломин. Глава Верхней Пышмы добавил, что никто не застрахован от болезни и коронавирус ближе, чем кажется. Не всем политикам удается побороть COVID-19. 2 июля, в Центральной городской клинической больнице № 6 Екатеринбурга, скончалась от коронавируса депутат городской думы Елена Дерягина. На фоне инфекции у нее обострились сердечно-сосудистые заболевания. 22 июля от болезни умер министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярёв. Ему было 43 года. Болезнь протекала в тяжелой форме, депутат был подключен к аппарату ИВЛ. В регионе складывается неблагоприятная ситуация с COVID-19. «Вторая волна» ощущается свердловчанами не только в наблюдении за растущими цифрами статистики. Переполненные больницы, увольнения медицинских работников, многочасовые очереди на КТ и другие обследования находятся лишь в начале списка возникающих проблем. Побит «рекорд» пиковой заболеваемости, зафиксированный летом. Многие медицинские учреждения повторно перепрофилируют под больных COVID-19. Одной из причин является халатное отношение к мерам безопасности со стороны самих граждан. Люди не надевают маски, несмотря на огромные штрафы. Это приводит к целой цепочке новых заражений. Следующая причина — это открытие перелетов внутри страны и некоторых международных рейсов. Люди начала ездить в отпуск, навещать родных, а домой могли вернуться уже зараженными. Начало нового учебного года также сыграло не последнюю роль в распространении инфекции. В подавляющем большинстве, дети болеют бессимптомно. Они плотно общаются и контактируют. Власти неохотно реагируют на сложившуюся ситуацию. Из усилений можно отметить лишь ужесточение масочного режима и большее количество штрафов за его нарушение. Эксперты считают, что повторное введение самоизоляции может решить проблему. Лучше всего помогло бы введение режима чрезвычайной ситуации, но в таком случае появятся проблемы с финансовым обеспечением граждан и очередной удар по бизнесу. Также специалисты среди возможных мер перечисляют упрощение сдачи бесплатных тестов на «ковид», ограничение перемещения по стране. Несмотря на разные варианты предложенных решений, все эксперты сходятся в одном — надо что-то делать, и делать это немедленно, иначе система здравоохранения может потерпеть крах.

