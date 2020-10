Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко поручил проверить «скорую» в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Росздравнадзора.

Информация о проверке размещена на официальном сайте ведомства. 23 октября депутат городской думы Екатеринбурга Дмитрий Сергин заявил о возможном прекращении работы службы скорой помощи из-за образовавшегося долга на сумму 300 миллионов рублей. Долго образовался из-за отсутствия денежных средств в региональном фонде на выплаты за работу с коронавирусными больными. Екатеринбургской скорой помощи грозит приостановка работы из-за долгов

