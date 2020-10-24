Подтверждено 273 случая COVID-19 за сутки в Свердловской области

Подтверждено 273 случая COVID-19 за сутки в Свердловской области

Сегодня, 13:19Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
За прошедшие сутки выявлено 273 случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб Свердловской области.

Общее число выявленных случаев составляет 34 225.

В общей сложности по выздоровлению выписано из медучреждений 26 354 свердловчанина, 253 пациента выздоровели за сутки.

В тяжелом состоянии находятся 215 больных, из них 102 подключены к аппаратам ИВЛ.

В регионе зафиксировано 736 случаев смерти от коронавирусной инфекции, три человека умерли за прошедшие сутки.

По России за тот же период выявили 16 521 случай COVID-19. Таким образом, в общей сложности за время пандемии количество случаев заражения достигло 1 497 167.

От инфекции скончались 25 821 человек, из них 296 за прошедшие сутки.

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