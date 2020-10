Подтверждено 273 случая COVID-19 за сутки в Свердловской области

За прошедшие сутки выявлено 273 случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб Свердловской области.

Общее число выявленных случаев составляет 34 225. В общей сложности по выздоровлению выписано из медучреждений 26 354 свердловчанина, 253 пациента выздоровели за сутки. В тяжелом состоянии находятся 215 больных, из них 102 подключены к аппаратам ИВЛ. В регионе зафиксировано 736 случаев смерти от коронавирусной инфекции, три человека умерли за прошедшие сутки. По России за тот же период выявили 16 521 случай COVID-19. Таким образом, в общей сложности за время пандемии количество случаев заражения достигло 1 497 167. От инфекции скончались 25 821 человек, из них 296 за прошедшие сутки.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter