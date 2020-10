В Екатеринбурге отдали под коронавирусных больных ГКБ № 36, пишет E1 со ссылкой на региональный оперштаб.

Всех пациентов медицинского учреждения переводят в другие больницы: ГБ № 23 и Уральский институт травматологии и ортопедии, сообщили в оперативном штабе. Отмечается, что ГКБ № 36 обеспечена всеми необходимыми средствами для лечения больных с пневмонией, коронавирусом и тяжелыми формами ОРВИ. Напомним, в Нижнем Тагиле санаторий «Сосновый бор» перепрофилировали для пациентов с «ковид» и контактировавших с такими больными. В Нижнем Тагиле санаторий «Сосновый бор» снова будет принимать пациентов с COVID-19

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter