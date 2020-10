В Нижнем Тагиле зафиксировано 22 случая заболевания коронавирусной инфекцией за сутки, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

В регионе за тот же период выявлено 273 заразившихся. В общей сложности количество заражений в городе насчитывает 2249 случаев, а по области - 34 225. На Среднем Урале за прошедшие сутки от инфекции скончались три человека.

