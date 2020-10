За прошедшие сутки в России выявлен 16 521 случай заражения COVID-19, сообщает оперативный штаб.

Общее количество заболевших за весь период составляет 1 497 167. Из больниц выписали 11 557 человек за сутки. В общей сложности выздоровели 1 130 818 пациентов. 296 больных скончались от инфекции. За весь период эпидемии от коронавируса умерли 25 821 человек.

