Газоанализатор редакции TagilCity.ru уезжает на ежегодную поверку

Уже год TagilCity.ru проводит независимые замеры воздуха на наличие загрязнений с помощью газоанализатора. Прибор замеряет пять веществ — диоксид азота, диоксид серы, сероводород, формальдегид и синильную кислоту. И теперь пришло время отправлять его на ежегодную поверку на завод-изготовитель в Москву. В связи с этим прямые эфиры с замерами от редакции временно прекращаются, и вновь продолжатся к концу года.