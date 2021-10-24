Газоанализатор редакции TagilCity.ru уезжает на ежегодную поверку

Уже год TagilCity.ru проводит независимые замеры воздуха на наличие загрязнений с помощью газоанализатора. Прибор замеряет пять веществ — диоксид азота, диоксид серы, сероводород, формальдегид и синильную кислоту. И теперь пришло время отправлять его на ежегодную поверку на завод-изготовитель в Москву. В связи с этим прямые эфиры с замерами от редакции временно прекращаются, и вновь продолжатся к концу года.
Кроме того, на прибор будут установлены два новых датчика, чтобы расширить диапазон замеряемых веществ.
Однако при этом мы не перестанем следить за экологической повесткой в Нижнем Тагиле и Свердловской области и в скором времени подведем итоги замеров за полгода. Все главные эко-новости читайте в специальном разделе на сайте TagilCity.ru.
Напомним, в сентябре газоанализатор в районе железнодорожного вокзала выявлял превышение диоксида азота до 3,8 ПДК.