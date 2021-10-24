Минздрав: «Спутник V» и прививку от гриппа можно ставить одновременно

Минздрав: «Спутник V» и прививку от гриппа можно ставить одновременно
Минздрав: «Спутник V» и прививку от гриппа можно ставить одновременно
Сегодня, 11:28Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа. При условии, что прививаться от COVID-19 россияне будут препаратом «Спутник V».

Взаимодействие двух препаратов изучили специалисты федерального Минздрава, сообщается на сайте ведомства. При одновременном введения препаратов снижение иммуногенности обеих вакцин не наблюдалось.

При одновременной вакцинации от ковида и гриппа препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо, сообщает пресс-служба ведомства.

Вакцинация от сезонного гриппа и коронавируса станет удобнее, считают в Минздраве. Всемирная организация здравоохранения идею об одновременной вакцинации одобрила.

Напомним, четвертая волна коронавируса накрыла весь мир. Редакция Tagilcity.ru разбиралась, как и кому можно ставить прививку, почему так высока смертность от инфекции и с какими симптомами люди попадают в больницу.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
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