На пятичасовое ожидание "скорой" пожаловался блогер из Екатеринбурга

На пятичасовое ожидание "скорой" пожаловался блогер из Екатеринбурга
На пятичасовое ожидание "скорой" пожаловался блогер из Екатеринбурга
Сегодня, 20:07Здоровье и экологияФото: 1МI
Актер и блогер из Екатеринбурга Евгений Кулик несколько часов ждет скорую помощь, чтобы отправить заболевшего коронавирусом отца в больницу.

Скорую помощь актер и блогер из Екатеринбурга Евгений Кулик вызвал после обеда 24 октября, после 5 часов ожидания он обратился за помощью к свердловчанам, сообщает Ура.ру.

Есть знакомые в 40-й больнице Екатеринбурга? Папа сильно заболел ковид. Скорая едет уже пять часов. Если просто на машине привезти, не возьмут,обратился Кулик к жителям Екатеринбурга.

Жители Свердловской области (да и всей России) часто жалуются на часовые ожидания скорой помощи к больным коронавирусной инфекцией. Многие обращаются в платные медцентры, машины которых приезжают быстро, как это было в «доковидное время».

Напомним, специалисты-эпидемиологи предупреждают россиян о приближении четвертой волны коронавируса. Редакция TagilCity.ru выяснила, насколько к ней готова медицина Нижнего Тагила.

Сюжеты:
КоронавирусЕкатеринбург
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