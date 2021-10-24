На пятичасовое ожидание "скорой" пожаловался блогер из Екатеринбурга

Скорую помощь актер и блогер из Екатеринбурга Евгений Кулик вызвал после обеда 24 октября, после 5 часов ожидания он обратился за помощью к свердловчанам, сообщает Ура.ру.
Есть знакомые в 40-й больнице Екатеринбурга? Папа сильно заболел ковид. Скорая едет уже пять часов. Если просто на машине привезти, не возьмут,обратился Кулик к жителям Екатеринбурга.
Жители Свердловской области (да и всей России) часто жалуются на часовые ожидания скорой помощи к больным коронавирусной инфекцией. Многие обращаются в платные медцентры, машины которых приезжают быстро, как это было в «доковидное время».
Напомним, специалисты-эпидемиологи предупреждают россиян о приближении четвертой волны коронавируса. Редакция TagilCity.ru выяснила, насколько к ней готова медицина Нижнего Тагила.