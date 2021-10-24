Прекращение замеров, споры за автокемпинг и первый снег. Эко-итоги в Нижнем Тагиле

Газоанализатор «Геолан-1П», с помощью которого журналисты TagilCity.ru проводили независимые замеры воздуха, отправляется на ежегодную поверку. В связи с этим прямые эфиры с замерами временно прекращаются и возобновятся к концу года уже с двумя новыми датчиками.
В недавнем времени природоохранная прокуратура Нижнего Тагила и эко-общественники нашли нарушения природоохранного законодательства в парке «Река Чусовая». Особенно их внимание привлек автокемпинг, за который отвечает некий Александр Лебедев. Активисты утверждают, что расположение стоянки нарушает водоохранную зону реки. Владелец автокемпинга Александр Лебедев опровергает слова общественников. По его словам, стоянка находится далеко от реки, а те, кто подъезжают к ней являются нарушителями. В целом его слова подтверждает и руководство парка, но отмечает, что у них есть несколько вопросов к работе Лебедева, и, если он хочет продлить договор аренды с парком, недочеты придется придется устранить.
Из-за горящих торфяников в четырех районах Екатеринбурга в воздухе превышена норма пыли. Специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы на улицах Репина, 101, Мичурина, 98, Счастливая, 6. Показатели по содержанию в воздухе мелкодисперсной пыли РМ 25 были превышены в 2,44, 2,73 и 1,3 раза соответственно. Также в этих локациях превышены показания по РМ 10 в среднем в 1,3 раза.
Из-за теплого октября в Екатеринбурге верба «перепутала» время года и распустила почки. Специалист-биолог пояснил, что это явление не принесет вреда дереву, так как листья на нем распуститься не успели.
Но уже в конце этого месяца затянувшаяся теплая осень в Нижнем Тагиле сменилась похолоданием, а в ночь на пятницу 22 октября в городе выпал первый в сезоне снег. Тагильчане активно делились в соцсетях фотографиями и видео первого снега, ведь в этом году осень побаловала жителей города долгим теплом и сухой погодой.