Прекращение замеров, споры за автокемпинг и первый снег. Эко-итоги в Нижнем Тагиле

На этой неделе редакция TagilCity.ru временно прекратила делать замеры воздуха, так как газоанализатор отправляется на ежегодную проверку. А еще мы разбирались в ситуации с автокемпингами на Чусовой. Об этих и других эко-событиях, читайте в еженедельных итогах.

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