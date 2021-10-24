Сотрудники свердловской полиции заявили о вспышке COVID-19 после итоговых экзаменов

У нас та же ситуация, ждём, что зараза начнет косить и наши ряды. Мало того, что некомплект из-за увольнения, так еще и болеют многие. После массовой вакцинации тяжелых случаев, конечно, меньше, но все равно болеют. Недавно товарища выписали, он лежал с короной в стационаре. Так ему сказали, что сдавать [экзамены, прим.ред.] тоже надо, поделился с TagilCity.ru сотрудник одного из отделов полиции Нижнего Тагила.