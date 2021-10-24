Сотрудники свердловской полиции заявили о вспышке COVID-19 после итоговых экзаменов

Полицейские Екатеринбурга стали массово болеть коронавирусом после итоговой проверки, сообщает Е1 со ссылкой на источник в ведомстве. По словам собеседника редакции, проверку решили провести сейчас, спустя три года после последних экзаменов.
В 2019 и 2020 годах итоговую проверку не проводили. А сейчас решили, что надо. В итоге отделы приезжают группами по 40–50 человек и толпой набиваются в маленький тир или спортивный зал. Народу проходит куча, постоянный контакт, в том числе при зачетах по рукопашке, ни дезинфекции нормальной, ни социальной дистанции. Устроили столпотворение, сообщает Е1 со ссылкой на источник.
Полицейские Нижнего Тагила сдавали экзамены по огневой, правовой и физподготовке и в прошлом, и в этом году. Также, как их коллеги в Екатеринбурге, тагильчане сдавали экзамены в переполненном зале без соблюдения необходимой дистанции.
У нас та же ситуация, ждём, что зараза начнет косить и наши ряды. Мало того, что некомплект из-за увольнения, так еще и болеют многие. После массовой вакцинации тяжелых случаев, конечно, меньше, но все равно болеют. Недавно товарища выписали, он лежал с короной в стационаре. Так ему сказали, что сдавать [экзамены, прим.ред.] тоже надо, поделился с TagilCity.ru сотрудник одного из отделов полиции Нижнего Тагила.
При этом правоохранители отмечают, что экзамены могут спровоцировать и без того сложную ситуацию в отделах — в тагильском управлении тоже есть случаи тяжелого течения коронавируса. А в Екатеринбурге правоохранители говорят, что ожидают массового инфицирования сотрудников главка.
Мы находимся в постоянном контакте с людьми. Когда выезжаем на вызовы, принимаем заявления или опрашиваем тагильчан. Среди сотрудников очень высокий уровень заболеваемости. Кто-то переносит «на ногах» — легкое недомогание. В госпитале очереди, для сотрудников с признаками — прием в отдельном кабинете, сказал источник TagilCity.ru в Тагиле.
Официальный представитель МВД Свердловской области порекомендовал Е1 обратиться за подробным разъяснением по факту заболевания коронавирусом полицейских в Роспотребнадзор или оперативный штаб региона.
Напомним, некомплект в полиции Нижнего Тагила по официальной информации составляет 90 человек (из почти 2 тысяч сотрудников в гарнизоне). По неофициальным данным, нехватка кадров в местном МВД составляет больше 30%.