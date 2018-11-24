Месси украли: один из установленных на урне в Нижнем Тагиле постеров пропал
Установленный школьниками в рамках экологической акции один из постеров на мусорной урне в Нижнем Тагиле исчез.
Координатор проекта по привлечению внимания к проблеме мусора в Нижнем Тагиле Виктория Хлупина сообщила, что постер с изображением Месси, который накануне был установлен школьниками, пропал, и остались только ворота.
Недолго нам пришлось радоваться!! Мы просто в шоке, пошли мы, значит, сегодня мимо одной из наших конструкций, шутя, что «наверное уже стащили её, это же Тагил». Подходим, а её нет!! Вот спрашиваем, кому это нужно? Главное, ворота на месте, а Месси и след простыл,рассказала Хлупина в социальных сетях.
Также руководитель проекта предположила, что Нижний Тагил просто не готов к переменам и оставила всем пожелание, воспитывать уважение к чужой работе.
Ведь дети ездили, делали своими руками, а кто-то взял и просто вырвал!! Остальные конструкции на месте (пока что), я надеюсь надолго! добавила руководитель экологической акции.