Месси украли: один из установленных на урне в Нижнем Тагиле постеров пропал

Координатор проекта по привлечению внимания к проблеме мусора в Нижнем Тагиле Виктория Хлупина сообщила, что постер с изображением Месси, который накануне был установлен школьниками, пропал, и остались только ворота.

Недолго нам пришлось радоваться!! Мы просто в шоке, пошли мы, значит, сегодня мимо одной из наших конструкций, шутя, что «наверное уже стащили её, это же Тагил». Подходим, а её нет!! Вот спрашиваем, кому это нужно? Главное, ворота на месте, а Месси и след простыл,рассказала Хлупина в социальных сетях.