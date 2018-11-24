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Месси украли: один из установленных на урне в Нижнем Тагиле постеров пропал
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Месси украли: один из установленных на урне в Нижнем Тагиле постеров пропал

Сегодня, 16:13Здоровье и экологияФото: ЦМИТ «Капитан»/https://vk.com/tagilkapitan
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