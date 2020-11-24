Глава Роспотребнадзора рассказала, кому делают бесплатные COVID-тесты

Глава Роспотребнадзора рассказала, кому делают бесплатные COVID-тесты

Сегодня, 18:39Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
Глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова рассказала кому проводится бесплатное тестирование на коронавирус.

Анне Поповой был задан вопрос о причинах отказа в бесплатных тестах, когда больные с признаками ОРВИ о них просят. Больным отказывают, после чего они получают положительный результат платного тестирования, пишет E1.

Глава Роспотребнадзора сообщила, что безвозмездное тестирование проводится строго по определенному перечню.

Больные ОРВИ и гриппом имеют право на бесплатный COVID-тест только при наличии определенных симптомов. Их определяет врач и принимает окончательное решение, говорит Попова.

Уточняется, что проводить бесплатное тестирование всем россиянам, кто болеет ОРВИ и гриппом, не планируется.

Напомним, в ноябре сообщалось, что в Свердловской области появился экспресс-тест на коронавирус.

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