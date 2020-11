Глава Роспотребнадзора рассказала, кому делают бесплатные COVID-тесты

Глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова рассказала кому проводится бесплатное тестирование на коронавирус.

Анне Поповой был задан вопрос о причинах отказа в бесплатных тестах, когда больные с признаками ОРВИ о них просят. Больным отказывают, после чего они получают положительный результат платного тестирования, пишет E1. Глава Роспотребнадзора сообщила, что безвозмездное тестирование проводится строго по определенному перечню. Больные ОРВИ и гриппом имеют право на бесплатный COVID-тест только при наличии определенных симптомов. Их определяет врач и принимает окончательное решение, говорит Попова. Уточняется, что проводить бесплатное тестирование всем россиянам, кто болеет ОРВИ и гриппом, не планируется. Напомним, в ноябре сообщалось, что в Свердловской области появился экспресс-тест на коронавирус. В Свердловской области появился экспресс-тест на COVID-19

