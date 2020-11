Превышение диоксида азота: замеры 24 ноября на вокзале в Нижнем Тагиле

Сегодня, 24 ноября, редакция TagilCity.ru вновь провела замеры воздуха на наличие загрязнений в районе ж/д вокзала. Газоанализатор показал превышение содержания диоксида азота.

Максимальный показатель NO2 на приборе в ходе замера составил 1,4 мг/м3, что в семь раз превышает предельно допустимую концентрацию вещества (0,2 мг/м3). Диоксид азота — вещество третьего класса опасности, чаще всего в атмосфере появляется из-за выбросов выхлопных газов. Photo: TagilCity.ru Кроме того, газоанализатор зафиксировал в воздухе наличие диоксида серы в размере 0,1-0,2 мг/м3. ПДК этого вещества составляет 0,5 мг/м3, поэтому превышения по нему нет. Video: TagilCity.ru Замеры проводились при температуре воздуха -3 и юго-восточном ветре скоростью два метра в секунду. Напомним, 23 ноября газоанализатор зафиксировал в районе ж/д вокзала превышение ПДК диоксида азота и формальдегида.

