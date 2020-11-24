Превышение диоксида азота: замеры 24 ноября на вокзале в Нижнем Тагиле

Максимальный показатель NO2 на приборе в ходе замера составил 1,4 мг/м3, что в семь раз превышает предельно допустимую концентрацию вещества (0,2 мг/м3). Диоксид азота — вещество третьего класса опасности, чаще всего в атмосфере появляется из-за выбросов выхлопных газов.