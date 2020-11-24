Уральскую клинику признали лучшей в России по бесплатной высокотехнологичной помощи

Уральскую клинику признали лучшей в России по бесплатной высокотехнологичной помощи

Сегодня, 10:08Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
Свердловская клиника «Новая больница» была признана лучшей в России по оказанию бесплатной высокотехнологичной медицинской помощи по программе ОМС.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, как сообщает департамент информполитики региона, заявил, что это «яркое свидетельство профессионализма врачей и всего медперсонала».

Куйвашев отметил, что в 2019 году за счет средств ОМС в клинике прошли лечение 11 тысяч человек. Он также добавил, что кардиологическая служба медучреждения является лидером в Екатеринбурге по лечению нарушений ритма сердца.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко также оценил работу сотрудников клиники. Он также заявил, что победа больницы является признанием эффективности и успешности проекта.

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