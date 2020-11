За минувшие сутки в России от коронавируса умер 491 пациент, сообщает оперативный штаб.

Предыдущий рекорд по смертности был поставлен 21 ноября, тогда скончались 467 россиян. С начала пандемии зафиксирован 37 031 летальный случай. За сутки по стране выявили 24 326 заболевших, общее число зарегистрированных случаев - 2 138 828 человек. Всего выздоровел 1 634 671 заболевший, в том числе 23 226 человек выписали из больниц за сутки.

