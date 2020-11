В России за прошедшие сутки зарегистрировали 24 326 новых случаев инфекции, сообщает оперативный штаб.

С начала пандемии в стране зафиксировано 2 138 828 заболевших россиян. Из медицинских учреждений выписали 23 226 человек за сутки, всего выздоровел 1 634 671 пациент. По данным Роспотребнадзора, под наблюдением медиков остаются 480 896 заболевших. За сутки умер 491 человек, с начала пандемии зарегистрирован 37 031 летальный случай. Напомним, Россия вышла на третье место в мире по заболеваемостью коронавирусом за сутки. На первом месте находится США, на втором — Индия. Россия вышла на третье место в мире по уровню суточной заболеваемостью COVID-19

