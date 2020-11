В Свердловской области за сутки выявили 382 случая заболевания COVID-19

За прошедшие сутки в Свердловской области зафиксировали 384 случая коронавируса, сообщает региональный оперштаб.

Всего с начала пандемии выявлено 43 996 случаев новой коронавирусной инфекцией. 554 больных находятся в тяжелом состоянии, из них 213 подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц выписали 387 человек за сутки, с начала пандемии — 36 179 пациентов. Всего от коронавируса скончались 970 свердловчан, из них девять с 23 по 24 ноября. В России за сутки выявили 24 326 заболевших, сначала пандемии — 2 138 828 человек. За сутки выписали 23 226 человек, всего выздоровел 1 634 671 россиянин. Зарегистрирован 491 летальный случай за сутки, всего скончался 37 031 человек.

