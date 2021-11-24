Мы все аккумулируем, фокусируем все предложения, все «за» и «против», и отправим в Общественную палату Российской Федерации с тем, чтобы они потому уже все, что получили от региональных Общественных палат, собрали и передали законодателям в Государственную Думу для принятия окончательного решения по этим проектамподчеркнул глава Общественной палаты, сообщил TagilCity.ru.