По словам Левина, в Общественной палате очень внимательно относятся ко всем обращениям, просьбам и заявлением, поступающим в их адрес.
Мы все аккумулируем, фокусируем все предложения, все «за» и «против», и отправим в Общественную палату Российской Федерации с тем, чтобы они потому уже все, что получили от региональных Общественных палат, собрали и передали законодателям в Государственную Думу для принятия окончательного решения по этим проектамподчеркнул глава Общественной палаты, сообщил TagilCity.ru.
С этим и был связан сегодняшний визит борцов с QR-контролем. Тем не менее, позиция Общественной палаты остается неизменной — QR-коды нужно обязательно вводить.
Надо обязательно делать прививки, вакцинация — единственный способ остановить эпидемию. Такое заявление мы делаем, в том числе на основании мнения врачей, которые работают в комиссии по здравоохранению Общественной палаты Свердловской областиотметил Александр Левин.
Кроме того, глава Общественной палаты высказался и касательно мероприятий, которые проводят противники вакцинизации.
Митинг — не то место, где можно принимать решение. Если, не дай Бог, кто-то на них заболеет, ответственность за проведение митингов будет очень серьезная. Куда этим людям потом идти? К организаторам? Они не пойдут. Они пойдут к врачам в больницупрокомментировал Левин.