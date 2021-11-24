Александр Левин: «Вакцинация — единственный способ остановить эпидемию»

Александр Левин: «Вакцинация — единственный способ остановить эпидемию»
Александр Левин: «Вакцинация — единственный способ остановить эпидемию»
Сегодня, 19:45Здоровье и экологияФото: Общественная палата Свердловской области
Председатель Свердловской общественной палаты Александр Левин прокомментировал визит «антикуарщиков» в Общественную палату.

По словам Левина, в Общественной палате очень внимательно относятся ко всем обращениям, просьбам и заявлением, поступающим в их адрес.

Мы все аккумулируем, фокусируем все предложения, все «за» и «против», и отправим в Общественную палату Российской Федерации с тем, чтобы они потому уже все, что получили от региональных Общественных палат, собрали и передали законодателям в Государственную Думу для принятия окончательного решения по этим проектамподчеркнул глава Общественной палаты, сообщил TagilCity.ru.

С этим и был связан сегодняшний визит борцов с QR-контролем. Тем не менее, позиция Общественной палаты остается неизменной — QR-коды нужно обязательно вводить.

Надо обязательно делать прививки, вакцинация — единственный способ остановить эпидемию. Такое заявление мы делаем, в том числе на основании мнения врачей, которые работают в комиссии по здравоохранению Общественной палаты Свердловской областиотметил Александр Левин.

Кроме того, глава Общественной палаты высказался и касательно мероприятий, которые проводят противники вакцинизации.

Митинг — не то место, где можно принимать решение. Если, не дай Бог, кто-то на них заболеет, ответственность за проведение митингов будет очень серьезная. Куда этим людям потом идти? К организаторам? Они не пойдут. Они пойдут к врачам в больницупрокомментировал Левин.

Сюжеты:
Коронавирус
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