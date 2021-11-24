Детскую поликлинику Дзержинского района отремонтируют до конца 2022 года

Детскую поликлинику Дзержинского района отремонтируют до конца 2022 года
Детскую поликлинику Дзержинского района отремонтируют до конца 2022 года
Сегодня, 18:47Здоровье и экологияФото: 1MI
Во время приема губернатором Евгением Куйвашевым граждан по видеосвязи было озвучено, что капитальный ремонт детской поликлиники на Окунева, 32 в Нижнем Тагиле завершат до конца 2022 года.

С просьбой о ремонте здания поликлиники к губернатору обратилась тагильчанка Наталья Парамонова. Женщина отметила, что отремонтированный в 2020 году фасад выглядит красиво, но внутренние помещения требует серьезного ремонта.

Отвечая тагильчанке, областной министр здравоохранения Андрей Карлов отметил, что все работы по капремонту детской поликлиники разбиты на этапы, и остался финальный из них. На работы, к которым приступят в 2022-м году, региональные власти выделят 52,6 млн рублей. Андрей Карлов пообещал, что поликлиника будет приведена в порядок до конца следующего года.

Евгений Куйвашев в свою очередь сказал, что возьмет этот вопрос на личный контроль. Также глава области отметил, что кроме детской поликлиники к 300-летнему юбилею Нижнего Тагила будет отремонтирована еще и Демидовская поликлиника, сообщили в пресс-службе городской администрации.

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