Детскую поликлинику Дзержинского района отремонтируют до конца 2022 года

С просьбой о ремонте здания поликлиники к губернатору обратилась тагильчанка Наталья Парамонова. Женщина отметила, что отремонтированный в 2020 году фасад выглядит красиво, но внутренние помещения требует серьезного ремонта.
Отвечая тагильчанке, областной министр здравоохранения Андрей Карлов отметил, что все работы по капремонту детской поликлиники разбиты на этапы, и остался финальный из них. На работы, к которым приступят в 2022-м году, региональные власти выделят 52,6 млн рублей. Андрей Карлов пообещал, что поликлиника будет приведена в порядок до конца следующего года.
Евгений Куйвашев в свою очередь сказал, что возьмет этот вопрос на личный контроль. Также глава области отметил, что кроме детской поликлиники к 300-летнему юбилею Нижнего Тагила будет отремонтирована еще и Демидовская поликлиника, сообщили в пресс-службе городской администрации.