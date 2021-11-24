Директор среднеуральской птицефабрики признан виновным в загрязнении окружающей среды

Суд признал его виновным и назначил главе фабрики штраф в размере 150-и тысяч рублей. Зачитывание объемного приговора заняло около пяти часов. Тем не менее, по мнению источника ЕАН в одном из надзорных ведомств, размер штрафа несопоставим с нанесенным ущербом экологии региона.
Как гласят материалы дела, в 2016–2018 годах, когда хранилище куриного помета «Среднеуральской» переполнилось, отходы куриной жизнедеятельности стали свозить на близлежащие поля. В итоге загрязненным оказался участок площадью 8 тыс квадратных метров.
Летом 2021 года было решено закрыть птицефабрику «Среднеуральская». В данный момент на предприятии проводится консервация.