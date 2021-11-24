Прокуратура выявила нарушения при сжигании медотходов в Асбесте

Прокурорская проверка подтвердила обоснованность тревоги людей, выявив многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований и природоохранного законодательства. По итогам проведенной проверки директору общества с ограниченной ответственностью было внесено представление об устранении нарушений закона. Компания вправе обжаловать данное решение в суде или у вышестоящего прокурора.