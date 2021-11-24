Прокуратура выявила нарушения при сжигании медотходов в Асбесте

Прокуратура выявила нарушения при сжигании медотходов в Асбесте
Прокуратура выявила нарушения при сжигании медотходов в Асбесте
Сегодня, 16:01Здоровье и экологияФото: 1MI
Прокуратура города Асбест вместе с сотрудниками областного Роспотребнадзора провели выездную проверку деятельности ООО «НТЦ Экотехпром».

Проверка была проведена в результате обращения экоактивистов МОО «Зеленый Фронт», к которым с жалобами на работу полигона по сжиганию медотходов обратились жители Асбеста.

Прокурорская проверка подтвердила обоснованность тревоги людей, выявив многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований и природоохранного законодательства. По итогам проведенной проверки директору общества с ограниченной ответственностью было внесено представление об устранении нарушений закона. Компания вправе обжаловать данное решение в суде или у вышестоящего прокурора.

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