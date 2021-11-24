Жители Режа встали на сторону матери-одиночки, которая погибла из-за решения органов опеки изъять у нее детей. Причиной того, что малыши лишились родного человека банальная — у женщины был низкий достаток, что привело к беспорядку в доме и невозможности сделать ремонт и заменить старую проводку. Оставшись без детей, женщина отказалась есть и принимать лекарства. Теперь местные жители собирают подписи в прокуратуру с целью наказать опеку.