QR-коды в общественном транспорте
QR-коды в общественном транспорте ввели 22 ноября в Казани — столица Татарстана стала первопроходцем в данном вопросе. Как итог — начались драки пассажиров и кондукторов, а одному из последних кто-то брызнул перцовым баллончиков в лицо. Как система QR-кодов будет (теоретически, конечно) работать в общественном транспорте Нижнего Тагила обсудили с TagilCity.ru жители города и руководители основных предприятий-перевозчиков Александр Петров и Игорь Темнов.
COVID-19 атакует детей и соцсети
Врач Областной детской клинической больницы Екатеринбурга рассказал, как проявляется COVID-19 у детей. Первыми симптомами могут стать обычные при ОРВИ насморк, кашель и повышенная температура, однако помимо них все чаще у инфицированных коронавирусом детей проявляются боли в животе, тошнота, рвота. Чтобы не перепутать аппендицит и COVID-19, медики рекомендуют сразу сдать ПЦР-тест.
Кстати, антипрививочников начали отслеживать по комментариям в соцсетях. Об этом заявил замгубернатора Свердловской области Павел Креков.
А некоторым противникам системы QR-кодов грозит штраф или срок за их высказывания и действия во время протестов.
Коронавирус стал причиной самоизоляции полпреда УрФО Владимира Якушева — чиновник будет находиться на карантине до тех пор, пока не выяснится — подхватил «заразу» от своих коллег, с которыми контактировал накануне, или нет.
Жительница Верхней Салды Светлана пожаловалась в соцсетях на своего участкового фельдшера и организацию работы местной поликлиники. По словам женщины, врач Нечаева отказала в медпомощи ее дочери из-за отсутствия талона у последней.
Отчим и родной отец не поделили пятилетнюю дочь, мать-одиночка из Режа умерла от тоски, а шесть тагильских детей остались без матери из-за смертельного ДТП
Поэтому родной папа ребенка подговорил девочку обвинить приемного отца в педофилии — так житель Екатеринбурга хотел отомстить своей бывшей жене. Мужчина планировал единолично воспитывать ребенка, пообещав девочке новую игрушку за небольшую ложь. Теперь заговорщику грозит до 20 лет тюрьмы.
Жители Режа встали на сторону матери-одиночки, которая погибла из-за решения органов опеки изъять у нее детей. Причиной того, что малыши лишились родного человека банальная — у женщины был низкий достаток, что привело к беспорядку в доме и невозможности сделать ремонт и заменить старую проводку. Оставшись без детей, женщина отказалась есть и принимать лекарства. Теперь местные жители собирают подписи в прокуратуру с целью наказать опеку.
Погибшая 21 октября в ДТП на Восточном шоссе тагильчанка работала на УВЗ и воспитывала шестерых детей. В злополучный вечер женщина решили отвезти домой своих подруг. Оказывается, погибшую год назад лишили прав за вождение в пьяном виде — женщина села за руль нелегально.
Скандальный мост на Циолковского могут не открыть в этом году, а на «Тагильский трамвай» и его директора прокуратура завела дела
Временную схему движения по путепроводу планируют запустить до конца 2021 года. Однако, из-за постоянного смещения графиков и сроков, о дате запуска подрядчики предпочитают молчать. Изначально, пообещав закончить реконструкцию моста на Циолковского осенью 2021 года, строители не рассчитали с датой из-за непредвиденных
Тагилстроевская районная прокуратура Нижнего Тагила вынесла представление директору МУП «Тагильский трамвай» Игорю Темнову и самому предприятию -перевозчик злоупотребляет охраной труда. В отношении МУПа и его руководителя были возбуждены дела об административных правонарушениях.