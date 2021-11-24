Вопрос жесткой схемы QR-кодов в транспорте обсуждают власти Свердловской области

Вопрос жесткой схемы QR-кодов в транспорте обсуждают власти Свердловской области
Вопрос жесткой схемы QR-кодов в транспорте обсуждают власти Свердловской области
Сегодня, 22:43Здоровье и экологияФото: 1MI
Свердловские власти не исключают факт того, что в предстоящие недели на территории региона будут введены QR-коды в общественном транспорте. По одной из возможных схем коды будут проверяться у пассажиров поездов, самолетов и автобусов, курсирующих между городами.

По словам источника во власти, если соответствующую схему утвердят, то она начнет действовать с 15–20 декабря. Объявят об этом заранее — уже в начале месяца. Это сделано для того, чтобы как можно больше уральцев успели вакцинироваться, сообщает Ура.ру.

Однако другой источник заявил, что на данный момент в приоритете остается введение QR-кодов исключительно в междугородних автобусах.

Напомним, жители Нижнего Тагила, а также директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов и директор ООО «Объединение Союз-НТ» Александр Петров высказали свое мнение по поводу введения в общественном транспорте QR-кодов.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
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