В Екатеринбурге два ученика школы заболели туберкулёзом

В екатеринбургской школе N 50 на Старой Сортировке выявили двух детей, заболевших туберкулёзом. Как стало известно Е1.RU, один из заболевших школьников – уроженец одного из соседних государств. Сейчас эпидемиологи выясняют, из-за чего произошло заражение и кто ещё в классе мог заболеть.

С утра я привёл дочку в школу, а нас развернули. Сказали, идти сдавать анализы. В разговоре с другими родителями я узнал, что заболел мальчик из нашего класса. Он с осени не ходит в школу, но дети с ним контактировали рассказал Е1.RU папа одной из учениц из 5 «в» класса.

По его словам, в школе родителям дали понять, что без результатов анализов детей к урокам не допустят.

В управлении здравоохранения Е1.RU подтвердили, что сегодня в 50-й школе обследовали детей, контактировавших с заболевшими учениками.

Сдавать анализы пришлось всему классу. Результаты будут известны только в январе. До этого времени дети будут ходить на уроки по расписанию.

В самой школе Е1.RU директор рассказала, что учебный процесс не останавливался, а обработка помещений уже прошла и была плановой.

По данным Роспотребнадзора, ежегодно в Свердловской области регистрируется до 4 000 заболевших туберкулёзом, из них до 100 детей.