В России недорогие препараты исчезают из аптек

В то же время доля на рынке недорогих препаратов стоимостью 50-150 рублей за упаковку продолжает сокращаться. По сравнению с 2014 годом таких препаратов стало на 3% меньше. По мнению экспертов, нужны изменения в ценовой политике, иначе «вымывание» доступных лекарств будет продолжаться.

«Переключение» населения на отечественные таблетки вполне соответствует объявленному правительством курсу на импортозамещение и независимость от зарубежных лекарств. Только что проведенный опрос 1000 человек в возрасте от 18 до 60 лет показал, что люди в большинстве уже доверяют нашим лекарствам. 70% заявили, что качество российских медикаментов вполне соответствует импортным аналогам. По-прежнему отдает предпочтение импортным таблеткам каждый пятый. Конечно, к выбору более доступных российских лекарств большинство подталкивает элементарное стремление сэкономить: 32% признались, что в 2015 году старались покупать меньше лекарств, отказываясь от некоторых препаратов. 39% пытались заменять дорогой импорт более доступными нашими аналогами. Те же лекарства и в тех же объемах, что и годом раньше, покупали 34% опрошенных.

Тут не поспоришь: если таблетки эффективно лечат, и к тому же доступны по цене, - наверняка любой предпочтет свое. Но вот что тревожит: одновременно с ограничением госзакупок импортных препаратов в аптеках сокращается и доля недорогих, в основном, наших лекарств.

На недавнем «круглом столе», посвященном лекарственному импортозамещению, эксперты обсуждали, какие сложности и риски возникают, и что нужно делать, чтобы их избежать. По мнению члена Комитета Госдумы по охране здоровья Федота Тумусова, сейчас у нас очень благоприятный момент, чтобы «подхватить» производство современных и качественных лекарств: у Большой фармы, производящей оригинальные препараты, подошли сроки, когда истекает патентная защита на многие блокбастеры. Следовательно, у нас есть шансы перевести их производство в нашу страну.

Мешает забюрократизированная процедура регистрации считает депутат.

Однако представители отечественной фармы настроены не так оптимистично: обеспечить всю программу импортозамещения быстро невозможно, нормальные процедуры вывода нового препарата на рынок обязательно включают доклинические и клинические испытания (в случае с дженериками - по упрощенному варианту). И делать это обязательно нужно, чтобы гарантировать безопасность препаратов. Так что самые минимальные сроки, которые нужны для того, чтобы перенести «чужую» технологию на наши площадки - два-три года. Поэтому «все» и «сразу» мы заменить не сможем.

Что касается текущего момента, представители фармбизнеса считают, что больший риск для производства представляет сложившаяся система ценообразования. Отпускные цены на жизненно необходимые и важнейшие препараты жестко ограничены, и индексации фактически не подлежат.

Но субстанции, которые мы используем, - это биржевой товар, покупаемый за валюту. А остальные составляющие себестоимости - зарплата персонала, энергоносители и т.д. дорожают сетуют руководители компаний.

В итоге российским предприятиям приходится идти на не очень ловкие ухищрения: они прекращают выпуск ставшего нерентабельным медикамента. А через пару лет выходят на новую его регистрацию - обосновав новый уровень цен.

Такое «пунктирное» производство никому не выгодно: недорогие лекарства «вдруг» просто перестают поступать в аптеки. Но для возобновления производства компаниям вновь необходимо проходить весь предрегистрационный бюрократический цикл.

Возможно, спасти пациентов от «вымывания» дешевых лекарств поможет изменение регистрационных правил, предположил член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров. Если разрешить ежегодную перерегистрацию отпускных цен с поправкой на коэффициент инфляции, производителям станет легче, говорит депутат.