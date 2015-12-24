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Житель Нижнего Тагила, ставший инвалидом из-за травмы на базе отдыха УВЗ, получил лишь 200 тысяч рублей компенсации (ФОТО)
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Житель Нижнего Тагила, ставший инвалидом из-за травмы на базе отдыха УВЗ, получил лишь 200 тысяч рублей компенсации (ФОТО)

24 декабря 2015, 15:00Здоровье и экологияДенис Таратонов
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