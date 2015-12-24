Житель Нижнего Тагила, ставший инвалидом из-за травмы на базе отдыха УВЗ, получил лишь 200 тысяч рублей компенсации (ФОТО)

Несчастье случилось два года назад, в августе 2013 года, на базе отдыха «Чистая заводь» в деревне Темно-Осиново под Нижним Тагилом, сообщает ИА «Все новости». Александр Коченков приехал туда отдыхать. Во время игры в футбол, он подпрыгнул и схватился за верхнюю перекладину ворот. Оказалось, что ворота были не закреплены или закреплены плохо. Они опрокинулись и упали прямо на не ожидающего этого Александра, сломав ему шею.

После случившегося Александру оставалось только лечиться, о судах думать было некогда. Лишь спустя два года, истратив на лечение 324 тысячи рублей и почувствовав себя лучше, он подал иск на «УВЗ» с просьбой взыскать с предприятия 1 млн. рублей за моральный ущерб и 324 тысячи за материальный.

В суде ответчик парировал доводы Александра Коченкова тем, что тот использовал ворота не по назначению. Кроме того было заявлено, что Александр имел право на бесплатную реабилитацию. Сам Александр утверждает, что в Клинике мозга, откуда его отправили на платное лечение, ему сказали, что бесплатная реабилитация невозможна.

Александр Коченков, фото Максима Конанкова.

Суд назначил компенсацию за моральный вред в размере 200 тысяч рублей. С этой частью истец согласился и оспаривать её не будет. Теперь он хочет довести до логического конца вопрос о компенсации за лечение.

В целях повышения правовой информированности, тагильчанам, возможно, будет интересно узнать больше о том, что делать при получении травмы на производстве и как избежать проблем с компенсацией.