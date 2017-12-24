Похолодание ожидается в Нижнем Тагиле на следующей неделе

По прогнозам Уральского гидрометцентра, в последнюю неделю декабря 2017 года тагильчан ожидает похолодание.



Уже в понедельник, 25 декабря 2017 года, ночная температура воздуха опустится до -15 градусов, днем до -11 градусов. Во вторник, 26 декабря, станет холоднее: до 18 градусов мороза ночью и -13 градусов днем.



В эти дни возможны небольшие осадки в виде снега. Скорость ветра также будет небольшой - 1-2 метра в секунду.