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Новости Нижнего Тагила

Похолодание ожидается в Нижнем Тагиле на следующей неделе

24 декабря 2017, 12:00Добавить новость
Нижний Тагил,погода,Гидрометцентр,похолодание,температура,осадки,снег
Небольшое похолодание прогнозируется в Нижнем Тагиле в конце декабря 2017 года.

По прогнозам Уральского гидрометцентра, в последнюю неделю декабря 2017 года тагильчан ожидает похолодание.

Уже в понедельник, 25 декабря 2017 года, ночная температура воздуха опустится до -15 градусов, днем до -11 градусов. Во вторник, 26 декабря, станет холоднее: до 18 градусов мороза ночью и -13 градусов днем.

В эти дни возможны небольшие осадки в виде снега. Скорость ветра также будет небольшой - 1-2 метра в секунду.

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Погода в Нижнем Тагиле
-7
Свердловская область
Нижний Тагил
-7
ночь: -9
утро: -11
Погода в Нижнем Тагиле на неделю

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