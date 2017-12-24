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Новости Нижнего Тагила

Тагильчане стали меньше болеть ОРВИ

24 декабря 2017, 10:30Добавить новость
город,здоровье,медицина,Нижний Тагил,Роспотребнадзор,Свердловская область,ОРВИ,грипп,заболеваемость

В Нижнем Тагиле зафиксировано снижение заболеваемости респираторными вирусными инфекциями.

Специалисты нижнетагильского отдела Роспотребнадзора сообщили об уменьшении заболеваемости ОРВИ среди местного населения. Зафиксированные показатели респираторных вирусных инфекций за первую половину декабря 2017 года на 12% меньше, чем в 2016 году. Процент заболеваемости ОРВИ в Нижнем Тагиле ниже, чем в других населенных пунктах Свердловской области.

По данным городских эпидемиологов, случаев гриппа среди местного населения пока не зарегистрировано. Специалисты прогнозируют, что пик заболеваемости ОРВИ и гриппом придется на вторую половину января 2018 года, то есть после новогодних праздников. Как и прежде, врачи советуют гражданам вести здоровый образ жизни, соблюдать гигиену и поддерживать иммунитет.

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