Три солнца взошли над Екатеринбургом утром 24 декабря

В морозном воздухе после понижения температуры образовались вытянутые шестигранные кристаллики льда, которые повисли в воздухе вертикально. Солнечный свет преломляется в них, и на расстоянии в 22 градуса справа и слева от Солнца образуются ложные солнца, цветные пятна на небе. В общем, это явление сродни радуге, только образуется не на капельках воды, а на кристаллах определенной формы,пояснил инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.