Три солнца взошли над Екатеринбургом утром 24 декабря

Жители столицы Свердловской области стали свидетелями необычного атмосферного явления – ранним утром в небе Екатеринбурга взошли три солнца. Фотографии тройного светила наполнили социальные сети и мессенджеры екатеринбуржцев.
Утро 24 декабря жители Екатеринбурга встретили под тремя солнцами. Подобное атмосферное явление учёные называют паргелий, и оно является разновидностью гало.
В морозном воздухе после понижения температуры образовались вытянутые шестигранные кристаллики льда, которые повисли в воздухе вертикально. Солнечный свет преломляется в них, и на расстоянии в 22 градуса справа и слева от Солнца образуются ложные солнца, цветные пятна на небе. В общем, это явление сродни радуге, только образуется не на капельках воды, а на кристаллах определенной формы,пояснил инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.
Наблюдать паргелий повторно екатеринбуржцы смогут в конце зимы, сообщает E1.ru. В последний раз гало-эффекты в небе столицы области появлялись в ноябре 2018 года.
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