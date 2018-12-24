Змея не выжила: неизвестные выкинули коробку с удавом на мороз в Екатеринбурге

22 декабря в приют для травмированных животных «Клякса» в Екатеринбурге поступила информация из полиции о том, что в районе автовокзала была обнаружена коробка с удавом. Когда змея попала в приют, сотрудники сделали ей анализы и поставили укол с антибиотиком.

Содержать в стационаре змею проблематично, так как за ней нужен специальный уход. Удава забрал житель Екатеринбурга, у которого содержатся дома еще две змеи. Мужчина попытался спасти животное.

По словам мужчины, удав был худой, его долгое время не кормили. Кроме того, у питомца было обморожение 100% кожи. Через некоторое время змея умерла.